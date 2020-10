Esporte Cruzeiro acerta contratação de Felipão até o fim de 2022 O último trabalho de Felipão foi no Palmeiras, onde conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2018. Ele foi demitido depois da derrota por 3 a 0 para o Flamengo na Série A 2019

O Cruzeiro acertou a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito por meio de um vídeo enviado aos sócios do clube. O contrato do técnico com o clube vai até dezembro de 2022. Ele assume o cargo após a demissão de Ney Franco, que havia sido contratado depois da saída de Enderson Moreira. Essa será a...