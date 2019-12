Esporte Cruzeiro acerta a renovação de contrato com o técnico Adilson Batista por um ano Para tentar acelerar o planejamento para a próxima temporada, Adilson Batista viajou até Belo Horizonte nesta segunda-feira (16) para assinar o contrato

A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato com o técnico Adilson Batista por mais um ano. O acerto aconteceu após uma reunião na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, do treinador com Márcio Rodrigues, novo vice-presidente de futebol, que assumiu na semana passada o cargo no lugar de Zezé Perrella, e Marcelo Djian, diretor de futebol. ...