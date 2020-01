Esporte Cruzeiro é punido com 3 jogos de portões fechados por confusão em jogo da queda A decisão da terceira comissão disciplinar foi por maioria dos votos, cabe recurso e deve chegar ao Pleno do STJD, última instância. Caso não consiga reverter, o Cruzeiro terá de cumprir pena na Série B

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Cruzeiro com três jogos com portões fechados e multa de R$ 50 mil por infração ao artigo 213 do CBJD em julgamento realizado nesta quarta-feira. A equipe mineira foi denunciada pelos incidentes ocorridos na partida contra o Palmeiras, pela última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, que decretou o rebaixamento à...