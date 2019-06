Esporte Croácia bate País de Gales e vira líder do Grupo E das Eliminatórias da Eurocopa

A Croácia encontrou dificuldades, mas fez o dever de casa e derrotou o País de Gales por 2 a 1, neste sábado, em casa, no estádio Gradski vrt, na cidade de Osijek. O jogo foi válido pela terceira rodada da primeira fase das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020. Com o resultado, o time croata assume a liderança do Grupo E pois soma seis pontos e os galeses ficam ...