Esporte Crivella libera futebol no Rio e pede para Flu e Botafogo não serem punidos Prefeito do Rio deixou claro que o retorno do futebol teve o aval da Vigilância Sanitária

Minutos após a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgar datas e horários da quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, o prefeito Marcelo Crivella deu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira confirmando o que todos já esperavam: o retorno do futebol. "Jogos estão autorizados e irão acontecer. A população do Rio de...