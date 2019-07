Esporte Criticado, zagueiro terá nova chance no Goiás Após goleada para o Flamengo, Rafael Vaz é mantido entre os titulares para partida contra o Avaí

Rafael Vaz será titular no jogo deste domingo (21), contra o Avaí, na Ressacada, pelo Campeonato Brasileiro. Após a goleada sofrida para o Flamengo, no Maracanã, no último domingo, por 6 a 1, o jogador atuará sob desconfiança e fortes críticas da torcida, que pede sua saída imediata do time titular. Mais uma vez, o zagueiro tentará reconstruir relação conturbada com ...