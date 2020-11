Esporte Criticado após erros na saída de bola, goleiro mantém uso dos pés no Atlético-GO Jean valoriza a jogada, afirma que "quando dá certo, estoura lá na cara do gol" e diz que vale a pena insistir na estratégia

Em alguns jogos do Atlético-GO na Série A do Brasileiro, o goleiro Jean errou a saída de bola com os pés. Ele falhou nos gols sofridos para Red Bull Bragantino (vitória de 2 a 1) e Palmeiras (derrota de 3 a 0). Em outras partidas, ele também teve falhas com o pé esquerdo, mas não sofreu gol originado delas. Jean garante que fez autocrítica sobre os vacilos, lembra que o...