Esporte Cristiano Ronaldo reestreia com 2 gols em goleada do Manchester United O United soma agora dez pontos, com três vitórias e um empate, na liderança da liga inglesa

Logo no primeiro jogo em seu retorno ao Manchester United, Cristiano Ronaldo garantiu o que se espera dele: gols e vitória. Seu time recebeu o Newcastle pela quarta rodada da Premier League neste sábado (11) e goleou por 4 a 1, com dois gols marcados pelo astro. Aos 47 minutos do primeiro tempo, o atacante português aproveitou um rebote do goleiro Freddie Woodma...