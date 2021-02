Esporte Cristiano Ronaldo passa Pelé e é o maior artilheiro da história, diz jornal Números são de levantamento do jornal espanhol Marca

Com os dois gols pela Juventus na partida de ida das semifinais da Copa da Itália, vitória por 2 a 1 contra a Inter de Milão nesta terça (2), o português chegou a 763 gols e ultrapassou Pelé e Josef Bican, austríaco com cidadania tcheca que brilhou nas décadas de 1930 e 1940. Pelé, hoje com 80 anos, e Bican, morto em 2001 aos 88 anos, têm 762 gols cada um. Os...