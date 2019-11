Esporte Cristiano Ronaldo marca, Portugal bate Luxemburgo e confirma vaga na Eurocopa Cristiano Ronaldo chegou à marca de 99 gols em 164 jogos pela seleção portuguesa ao anotar o segundo gol do triunfo deste domingo (17)

A seleção de Portugal, enfim, se garantiu na Eurocopa. Neste domingo, com um gol de Bruno Fernandes e outro do astro Cristiano Ronaldo, os portugueses derrotaram Luxemburgo fora de casa por 2 a 0 e vão defender o título conquistado em 2016 na próxima edição do torneio europeu, que começa em junho de 2020. O triunfo na rodada final das Eliminatórias deixou Portugal co...