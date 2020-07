Esporte Cristiano Ronaldo marca mais um gol na vitória da Juventus sobre o Torino A líder do Italiano nem precisou se esforçar muito para conseguir mais três pontos

A Juventus deu mais um passo na busca do nono título consecutivo do Campeonato Italiano, neste sábado, ao derrotar o Torino, por 4 a 1, em Turim, no duelo que abriu a 30.ª rodada. Com este resultado, o time de Cristiano Ronaldo chega aos 75 pontos, contra 68 da Lazio, que joga ainda neste sábado, diante do Milan, em Roma. A líder do Italiano nem precisou se esforçar...