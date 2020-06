Esporte Cristiano Ronaldo marca, Juventus vence e ganha fôlego na liderança do Italiano Contra o 10º colocado da tabela, a Juventus sofreu mais do que esperava para buscar seus três pontos

Com direito a gol de Cristiano Ronaldo, a Juventus ganhou fôlego na disputa pelo título do Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira, o time de Turim derrotou o Bologna por 2 a 0, fora de casa, pela 27ª rodada. Abriu, assim, quatro pontos sobre a rival Lazio, que ainda entrará em campo na quarta. Agora com um jogo a mais que o vice-líder, a Juventus soma 66 pontos, ...