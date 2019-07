Em seu segundo jogo de pré-temporada, a Juventus ficou no empate por 1 a 1 no clássico italiano contra a Inter de Milão, nesta quarta-feira, na cidade de Nanjing, na China, pela International Champions Cup, um torneio amistoso que conta com a participação de grandes clubes europeus. Em sua estreia como titular, o zagueiro holandês De Ligt fez um gol contra no início da partida. O astro português Cristiano Ronaldo empatou o confronto e o goleiro Buffon, na disputa por pênaltis, brilhou ao fazer três defesas e garantir a vitória da equipe de Turim por 4 a 3.



A Juventus ficou atrás no placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Principal reforço contratado até aqui nesta janela de transferências, de Ligt, ex-Ajax, marcou gol contra após cobrança de escanteio a favor da Inter de Milão.



Só na etapa final, aos 23 minutos, que o clube de Turim conseguiu o empate. Após cobrança de falta pela esquerda, Cristiano Ronaldo contou com desvio na barreira, que enganou o goleiro Daniele Padelli. Este foi o segundo gol do português em duas partidas nesta International Champions Cup - havia marcado na derrota por 3 a 2 para o Tottenham.



Com o empate, a definição de um ponto extra foi para a disputa por pênaltis, na qual Buffon foi o grande destaque defendendo três cobranças da Inter de Milão.



Depois de dois jogos na China, a Juventus volta à Itália para a sequência da pré-temporada. O próximo amistoso será contra o Atlético de Madrid, no dia 10 de agosto, na Friends Arena, em Solna, na Suécia. A Inter de Milão terá pela frente o Tottenham, no próximo dia 4, em Londres.



CITY

Quem também entrou em campo nesta quarta-feira foi o Manchester City. Em solo chinês, na cidade de Hong Kong, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola goleou o Kitchee, clube local, por 6 a 1. O destaque foi o atacante Leroy Sané, autor de dois gols. David Silva, Raheem Sterling, Nabili Touaizi e Iker Pozo foram os outros que balançaram as redes para os ingleses. Tsz-Chun Law diminuiu quando o duelo já estava 5 a 0.



Depois de três jogos na China, o Manchester City viaja ao Japão para seu último amistoso antes da volta à Inglaterra. Neste sábado, terá pela frente o Yokohama Marinos, no estádio Internacional, na cidade de Yokohama.