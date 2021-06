Esporte Cristiano Ronaldo iguala recorde de gols por seleções e classifica Portugal na Euro Cristiano Ronaldo chegou a 109 com a camisa da equipe portuguesa e igualou o recorde do iraniano Ali Daei como maior artilheiro de seleções do futebol mundial

Atual campeão europeu, Portugal confirmou nesta quarta-feira (23) sua classificação às oitavas de final da Eurocopa com o empate em 2 a 2 diante da França, em Budapeste. Com os dois gols de pênalti que anotou, Cristiano Ronaldo chegou a 109 com a camisa da equipe portuguesa e igualou o recorde do iraniano Ali Daei como maior artilheiro de seleções do futebol mundia...