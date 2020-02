Esporte Cristiano Ronaldo iguala recorde da Juventus em vitória sobre a Fiorentina Contra a Fiorentina, Cristiano Ronaldo completou a nona partida consecutiva anotando pelo menos um gol. Assim, igualou o recorde da Juventus, que foi estabelecido pelo francês David Trezeguet em 2005

A Juventus deu neste domingo a resposta que sua torcida esperava à derrota para o Napoli, na rodada passada do Campeonato Italiano. Em seu estádio, o time alvinegro derrotou a Fiorentina por 3 a 0, com dois gols de pênalti de Cristiano Ronaldo, e ampliou sua vantagem na liderança da competição. Com 52 pontos, a Juventus, campeã das últimas oito edições do Italiano...