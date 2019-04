Esporte Cristiano Ronaldo faz gol 600 em clubes na carreira em empate da campeã Juventus Gajo marcou para a Velha Senhora e garantiu o empate por 1 a 1, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 34.ª rodada

Cristiano Ronaldo continua colecionando marcas por onde passa. Neste sábado, no primeiro jogo da Juventus após a conquista do título antecipado do Campeonato Italiano, o oitavo em sequência, o atacante português balançou as redes no clássico contra a Internazionale e marcou o gol de número 600 em clubes na sua carreira, que garantiu o empate por 1 a 1, no estádio Giuseppe M...