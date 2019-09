Esporte Cristiano Ronaldo faz 4 gols e Portugal goleia a Lituânia Com o resultado, o time português chegou aos 8 pontos e emplacou a segunda vitória consecutiva, deixando para trás a irregularidade exibida nas primeiras partidas das Eliminatórias da Euro 2020

Se ainda não embalou com a camisa da Juventus na temporada europeia, Cristiano Ronaldo esbanjou talento na vitória de Portugal sobre a Lituânia nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. O atacante português balançou as redes quatro vezes na goleada de 5 a 1, fora de casa. Com o resultado, o time português chegou aos oito pontos e emplacou a segunda v...