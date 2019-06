Esporte Cristiane marca três, Brasil derrota a Jamaica e estreia com vitória na Copa do Mundo Atacante marca de cabeça, com a bola rolando e de falta, e comanda vitória que quebra longo jejum de derrotas

Sem Marta, que está se recuperando de uma lesão muscular na coxa, a seleção brasileira feminina contou com o talento de Cristiane para vencer a Jamaica por 3 a 0 na estreia do Mundial da França. A atacante, uma das mais experientes do elenco, assumiu o protagonismo e fez os três gols da vitória tranquila no Stade des Alpes, em G...