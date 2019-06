Esporte Cristiane fará exames no Brasil após se lesionar na França, diz médico da seleção A atacante precisou deixar o campo amparada por causa de dores na coxa e não pôde mais ajudar o Brasil na continuidade do tempo extra do duelo, que determinou a eliminação do Brasil na Copa

Depois de se lesionar e precisar ser substituída no primeiro tempo da prorrogação do confronto entre Brasil e França, no último domingo (23), em Le Havre, pelo Mundial Feminino, Cristiane será submetida a novos exames em solo brasileiro para saber da gravidade do problema. A informação foi confirmada por Nemi Sabeh Jr., médico da seleção feminina de futebol, que é cirurgião o...