Esporte Cristóvão Borges lamenta pontaria do Atlético-GO após empate Treinador elogiou criação ofensiva do Dragão contra o Crac, mas cita noite pouco feliz nas finalizações para explicar igualdade sem gols no Olímpico

O Atlético-GO tentou, criou, finalizou, mas não conseguiu marcar diante do Crac nesta quinta-feira (20), em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Goiano. Para o técnico Cristóvão Borges, a falta de pontaria explica o tropeço rubro-negro diante do Leão do Sul, no Estádio Olímpico. “O Crac se defendeu o tempo inteiro. Nós sabíamos disso e mesmo com essa difi...