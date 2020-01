Esporte Cristóvão Borges diz que pode fazer ‘coisas interessantes’ no Atlético-GO Treinador foi apresentado neste sábado (25), na véspera de sua estreia pelo Dragão. Falou sobre período afastado, da recepção no clube rubro-negro e mais. Confira;

Oficialmente apresentado, Cristóvão Borges foi apresentado como treinador do Atlético-GO na manhã deste sábado (25) e falou sobre o que quer para a equipe em 2020, explicou sobre o período que ficou afastado desde março de 2017 para estudar futebol e buscar conhecimento. O treinador de 60 anos estreia pelo Dragão, neste domingo (26), no clássico contra o Goiânia, no O...