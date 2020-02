Esporte Cristóvão Borges diz que não se preocupa com demissão no Atlético-GO Treinador voltou a lamentar má pontaria do ataque do Dragão, após empate sem gols com o Anápolis. Treinador vê time em evolução, mas sem eficiência

O técnico Cristóvão Borges segue na corda bamba no Atlético-GO. Criticado pela diretoria rubro-negra, por “falta de intensidade” nos treinamentos, o treinador disse neste domingo (23), após novo empate sem gols no Goianão 2020, dessa vez com o Anápolis, que não teme ser demitido por entender que o time atleticano está em evolução. “Não me preocupado (com demissão...