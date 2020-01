Esporte Cristóvão Borges comanda primeiro treino no Atlético-GO Treinador comandou atividade com jogadores que não atuaram contra o Grêmio Anápolis, contratados que ainda não estrearam e jogadores da base no CT do Dragão

O Atlético-GO realizou seu primeiro treinamento sob comando do técnico Cristóvão Borges, na tarde desta sexta-feira (24), no CT Urias Magalhães. A atividade durou em torno de 1h30 e contou com a presença de jogadores que não atuaram na vitória sobre o Grêmio Anápolis, contratados que ainda não estrearam e garotos da base que subiram para o time profissional após disputa...