Esporte Crise financeira deve fazer Cruzeiro quebrar recorde na Série B Escândalos administrativos tomaram conta da agremiação nos últimos anos e minaram a capacidade financeira de montar um elenco competitivo

Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro em 2019, o Cruzeiro poderá ser o primeiro grande clube do sudeste a passar três anos seguidos longe da elite do futebol nacional. Depois de terminar a edição de 2020 em 11º, o time está atualmente na 12ª colocação e não demonstra fôlego para chegar à zona de acesso restando dez rodadas para o fim da competição. A dificu...