O número de crimes discriminatórios nos estádios de futebol do Brasil cresceram 70% de acordo com o novo levantamento feito pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Os números mostram que apesar do protocolo adotado pela Fifa e pela CBF, em 2018, prever punição aos clubes diante dessas ações, as medidas não têm mostrado efeito diante dos torcedores. O levant...