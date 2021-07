Esporte Criciúma vence e sai na frente do Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil Tricolor carioca precisará vencer por dois gols de diferença a partida de volta para ficar entre os oito melhores

O Fluminense saiu atrás do Criciúma em confronto pela Copa do Brasil. Em uma jornada de pouca imaginação, o time tricolor perdeu por 2 a 1 nesta terça-feira (27), no estádio Heriberto Hulse, pela partida de ida das oitavas de final. Abel Hernández, de pênalti, fez o gol da equipe depois que Hygor e Fellipe Mateus, este último também em cobrança da marca da cal, d...