Esporte Crianças goianas conhecem modalidades paralímpicas em festival Evento foi realizada em 70 cidades brasileiras em comemoração ao dia nacional do atleta paralímpico

Neste sábado (21), a vivência do paradesporto foi experimentada por cerca de 250 crianças no 2º Festival Paralímpico no Centro de Excelência do Esporte, no centro de Goiânia. A capital foi uma das três cidades goianas a receber o evento, realizado em parceria pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) – as outras são A...