Esporte Crespo reclama de calendário, mas vê São Paulo favorito contra Mirassol Tricolor venceu a Ferroviária por 4 a 2 na noite de sexta-feira (14), pelas quartas de final do Paulista

O técnico Hernán Crespo foi breve ao celebrar a vitória do São Paulo por 4 a 2 sobre a Ferroviária na noite de sexta-feira (14), pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e preferiu expor, logo após a partida, seu descontentamento com o calendário da competição. O time tricolor voltará a campo já às 20h30 deste domingo (16), para enfrentar o Mirassol, pela s...