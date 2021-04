Esporte Crespo esboça nova escalação do São Paulo para a Libertadores No treino, Crespo pôde contar com quase todo o elenco em campo. Na segunda (26), os titulares da vitória por 3 a 0 sobre o Ituano haviam feito apenas trabalhos regenerativos

O técnico Hernán Crespo começou a ensaiar a equipe titular do São Paulo para a partida contra o Rentistas (URU) marcada para esta quinta-feira (29), às 21h, no Morumbi, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O atacante Pablo treinou novamente nesta terça (27), mas deve ficar como opção no banco de reservas. Assim, a provável formação do time é a seguinte: Tiago ...