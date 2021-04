Esporte Crac x Itumbiara: jogo da sobrevivência em Catalão

Um vai sorrir, enquanto o outro vai chorar após o fim do jogo. Esse será o cenário em Catalão, no Complexo Esportivo do Clube do Povo, onde Crac e Itumbiara definirão o futuro deles na última rodada da 1ª fase do Goianão 202, a partir das 15h30. Os dois clubes, últimos campeões do interior no Estadual, estão em situação distante de briga por título, como em 2004 e 2008,...