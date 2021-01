Esporte Crac x Atlético-GO será na Serrinha; Ipameri veta eventos por causa da pandemia Poder público de Ipameri decidiu proibir eventos esportivos na cidade por causa da disseminação da Covid-19

Atualizada às 16h51 A Federação Goiana de Futebol (FGF) teve de alterar novamente o local do jogo Crac x Atlético-GO, pela terceira vez, pela última rodada da 1ª fase do Goianão 2020. A partida será disputada em Goiânia, nesta quinta (28), às 15h30, no Estádio da Serrinha. O confronto estava agendado para Ipameri, no Estádio Durval Ferreira Franco...