A Federação Goiana de Futebol (FGF) teve de alterar novamente o local do jogo Crac x Atlético-GO, pela terceira vez, pela última rodada da 1ª fase do Goianão 2020. A partida será disputada em Goiânia, nesta quinta (28), às 15h30, no Estádio da Serrinha.

O confronto estava agendado para Ipameri, no Estádio Durval Ferreira Franco, mas o poder público ipamerino decidiu proibir eventos esportivos na cidade.

O Dragão já está garantido em 1º lugar nas quartas de final, enquanto o Crac empatou de 1 a 1 com o Vila Nova, na quinta (21) e precisa pontuar para se classificar à fase seguinte.

Assim, a Federação teve de alterar novamente o local do jogo. Antes, seria disputado em Catalão, no Estádio Genervino da Fonseca, mas por causa das chuvas e dos problemas de drenagem na praça esportiva catalana, a entidade decidiu interditar o local por tempo indeterminado.

O Crac optou por buscar o plano B, que era Ipameri, onde havia mandado partidas do Goianão desde o início do ano passado - em 2020, o Crac jogou só uma vez em casa, mas logo ficou impossibilitado de mandar jogos na cidade, também por causa das chuvas.