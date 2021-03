Esporte Crac x Atlético: busca do tri começa em Catalão Jogo será no Clube do Povo, em Catalão, que passou por adequações para receber partidas

Reformulado em relação à formação que conquistou o título do Goianão 2020, garantiu permanência na Série A de 2021 e obteve vaga na Copa Sul-Americana 2021, o Atlético-GO inicia, fora de casa, nesta quinta-feira (4), a busca pelo inédito tricampeonato do Estadual, que o clube não tem. A caminhada começará em Catalão, às 15h30, diante do Crac. Como novidade, será a primeira...