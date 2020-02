Esporte Crac volta a jogar 'em casa' e enfrenta Iporá em Ipameri O Estádio Genervino da Fonseca, onde deveria ocorrer os jogos, não tem condições por conta das chuvas que afetam a região

Crac e Iporá fecham, nesta quarta, a 1ª rodada do 2º turno do Goianão 2020. O mando de campo da equipe de Catalão será exercido a 60 km de seus domínios, em Ipameri, às 15h30, no Estádio Durval Ferreira Franco. Desde o início do Campeonato Goiano, o Leão do Sul enfrenta problemas com o mando de campo. O Estádio Genervino da Fonseca, onde deveria ocorrer os jogos, não...