Crac vence Iporá em complemento da rodada e sobe na tabela

Crac e Iporá fecharam a 7ª rodada do Campeonato Goiano, na tarde desta quarta-feira (26), com vitória do Leão do Sul. Com gols na etapa final, a equipe de Catalão fez valer o mando de campo, no estádio Durval Ferreira Franco, em Ipameri, e subiu na tabela. Thiago Rômulo, aos 21 minutos, e Renato Silveira, aos 36, fizeram os gols do time. Otacildo fez o único gol do I...