Esporte Crac vence Anapolina e entra na faixa de classificação do Goianão Equipe de Catalão sai na próxima rodada para enfrentar o Goianésia, após três partidas como mandante em Ipameri.

Na terceira partida seguida como mandante, mas jogando em Ipameri, o Crac voltou a vencer no Campeonato Goiano. Diante da Anapolina, o Leão do Sul venceu por 2 a 1. Com o resultado, o time catalano se recupera da goleada sofrida na rodada anterior, por 3 a 0, para a Aparecidense, e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento, entrando também na faixa de classificação. A Rubra ...