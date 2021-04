Esporte Crac vence a Jataiense e sobe para a faixa de classificação no Goianão Leão do Sul superou a Raposa do Sudoeste por 2 a 0, com gols de Wesley e David Ceará, pela 8ª rodada da competição estadual

O Crac venceu a primeira partida no Campeonato Goiano. Nesta segunda-feira (12), o time de Catalão superou o Jataiense, no Clube do Povo, pela 8ª rodada da competição estadual. Os gols da vitória de 2 a 0 do Leão do Sul foram marcados por Wesley e David Ceará. A vitória em casa levou o Crac para a 4ª colocação do Grupo A, com 7 pontos. O Leão do Sul ultrapassa o...