Esporte Crac vai jogar no Clube do Povo e aguarda confirmação Outro clube que aguarda oficialização de local de das partidas é a Jataiense, que encaminhou laudos à FGF para atuar no Estádio Arapucão (Jataí)

A Federação Goiana de Futebol (FGF) deve oficializar nesta terça-feira (2) o Estádio Arapucão e o Clube do Povo como locais das partidas da Jataiense e do Crac, no Campeonato Goiano 2021. Os clubes concluíram na segunda-feira (1º) os envios dos laudos e imagens que faltavam para que a tabela seja atualizada e os duelos da 2ª rodada sejam confirmados. Nesta quarta-fe...