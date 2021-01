Esporte Crac surpreende Atlético-GO e avança às quartas de final do Goianão Leão do Sul aproveita falhas do time misto do Dragão e confirma vaga entre os oito melhores do Campeonato Goiano

Numa tarde marcada por muitos erros defensivos, o time misto do Atlético-GO foi surpreendido e derrotado pelo Crac, na tarde desta quinta-feira (28), no Estádio da Serrinha, pela última rodada da 1ª fase. O triunfo por 5 a 3, em Goiânia, garante o Crac nas quartas de final do Goianão, coroando o projeto do clube de passar de fase, mesmo sem poder mandar jogos ...