Esporte Crac mandará dois jogos em Ipameri Com condições precárias do campo do Estádio Genervino da Fonseca, Leão troca de casa e jogará no Estádio Durval Ferreira Franco

Como as chuvas não dão trégua em Catalão, o estado do gramado do Estádio Genervino da Fonseca não reúne condições para receber partidas do Campeonato Goiano. Com isso, a opção será transferir os jogos do Crac para Ipameri, cidade distante 60km de Catalão. Com isso, o Leão do Sul vai mandar os jogos contra Iporá (quarta-feira, 26) e contra a Aparecidense (domingo, 1º) no...