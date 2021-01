Esporte Crac fará dois últimos jogos da 1ª fase em Ipameri Por causa das chuvas, gramado do Genervino da Fonseca não fica em condições de receber jogos. Problema também ocorreu antes da paralisação do Goianão

Por causa das condições do gramado do Genervino da Fonseca, o Crac vai fazer dois os dois últimos jogos da 1ª fase do Campeonato Goiano, retomado nesta quarta-feira (13), em Ipameri. O estádio Durval Ferreira Franco foi confirmado pela Federação Goiana de Futebol (FGF) como local dos jogos do time catalano contra Vila Nova, no dia 21, e Atlético-GO, dia 27. Em períod...