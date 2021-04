Esporte Crac e Itumbiara empatam, e tricolor é rebaixado Leão do Sul sai na frente, leva a virada, mas consegue empate nos acréscimos e permanência na 1ª Divisão Estadual

O Crac viveu todo tipo de emoção no encerramento da 1ª fase do Goianão 2021. Jogando em casa, no Complexo Esportivo Clube do Povo, na tarde desta quinta-feira (22), o Leão do Sul teve a vitória e a classificação às quartas de final nas mãos. Vencia o Itumbiara, mas permitiu a virada do time adversário nos acréscimos. Com isso, o Itumbiara estava ...