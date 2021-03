Esporte Crac e Anápolis fecham a 4ª rodada do Goianão

Crac e Anápolis fecham, na tarde desta segunda-feira (15), a 4ª rodada do Campeonato Goiano 2021. Os dois times jogam em Catalão, a partir das 15h30, no Estádio do Clube do Povo, onde o time catalano tem sido mandante no Estadual 2021 e busca a primeira vitória. As duas equipes ocupam posições intermediárias no Grupo A e precisam vencer para subir na classificação, pois viram outr...