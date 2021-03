Esporte Crac demite técnico após jejum de vitórias no Estadual 2021

Ainda sem vencer no Campeonato Goiano 2021, após quatro jogos disputados, a diretoria do Crac, de Catalão, decidiu pela saída de Carlos Rabello do comando técnico nesta terça-feira (17). O auxiliar técnico, Lucas de Andrade, o Luquinhas, deve assumir o comando até a contratação de um substituto. Com a suspensão dos jogos em Goiás, o clube deve esperar um pouco mais p...