Esporte CPI que apura tragédia no Ninho do Urubu propõe amistoso beneficente para ajudar famílias O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não compareceu à audiência. Ele está em Brasília para acompanhar o time na final da Supercopa do Brasil, domingo, contra o Athletico-PR

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Incêndios na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) discutiu novamente nesta sexta-feira a tragédia do Ninho do Urubu, onde dez jogadores da base do Flamengo morreram após incêndio em fevereiro de 2019. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não compareceu à audiência. Ele es...