Esporte Covid força desistência de ao menos três atletas da Olimpíada que já estavam no Japão Número de casos da doença relacionados à Olimpíada é 87, a maioria de residentes no Japão

O número de casos de Covid-19 relacionados à Olimpíada de Tóquio chegou, nesta quinta-feira (22), a 87, segundo informe da organização do evento. A maioria até agora é de residentes no Japão, país que vive o temor do impacto que os Jogos podem causar na pandemia. Do total, oito desses casos são de atletas --os nomes não são revelados-- e três deles foram forçados a aban...