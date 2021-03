Esporte Covid-19: tendência é adiamento nas Eliminatórias Motivo é a não liberação de jogadores sul-americanos por clubes europeus por causa de isolamento obrigatório na volta dos atletas

A Conmebol deve oficializar, no início da próxima semana, o adiamento das duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. A entidade máxima do futebol sul-americano deve tomar essa decisão após alguns clubes europeus vetarem as convocações de atletas para as disputas dos jogos previstos para março - o Brasil tem partidas previstas para os dias 26...