Covid-19: Pedro Júnior, do Vila Nova, relata o que sofreu com complicação pulmonar

A atual passagem de Pedro Júnior pelo Vila Nova quase durou apenas 58 minutos. O atacante pensou em se aposentar após a eliminação do Goianão 2020 porque estava com fibrose pulmonar. Essa é uma das complicações causadas pela Covid-19. O atleta testou positivo quando ainda jogava pelo CSA, no início de dezembro, mas só tomou conhecimento do problema respiratório depois da derro...