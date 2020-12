Esporte Covid-19 no futebol: alerta para o coração Estudo ressalta importância de atletas acometidos por Covid-19, mesmo assintomáticos, passarem por exames cardiológicos e acompanhamento nos meses seguintes à infecção

Um estudo que contou com a participação do cardiologista goiano Marcos P. Perillo Filho recomenda que atletas que testaram positivo para Covid-19 precisam receber acompanhamento antes e depois do retorno à prática esportiva para descartar o aumento da ocorrência de miocardite, que é uma inflamação do coração geralmente decorrente de uma infecção e que pode causar ins...