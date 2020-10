Esporte Covid-19 e viagens podem gerar complicações como a de atacante do Santos Segundo especialistas, a trombose venosa profunda pode ser uma complicação causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Raniel testou positivo há um mês e fez três viagens desde que se curou da doença

O atacante Raniel, do Santos, foi diagnosticado com trombose venosa profunda (TVP) na perna direita. Segundo infectologistas consultados pelo POPULAR, pessoas que tiveram Covid-19 podem ter essa complicação porque o novo coronavírus (Sars-Cov2) possui potencial trombogênico. Contrair o vírus pode ser uma causa da doença apresentada pelo jogador do time paulista, que est...